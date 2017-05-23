Спенс: побив Брука, я докажу, что вхожу в топ-5 бойцов

27 мая Эррол Спенс (21-0, 18 КО) попробует отобрать титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе, принадлежащий Келлу Бруку (36-1, 25 КО). В преддверии противостояния американец рассуждает о первом в своей карьере титульном бою.

«Это мой первый настоящий тест, и думаю, что это отличная история. Мой первый титульный бой, перед 30 тыс. зрителей. Я буду выступать на ринге своего противника и буду пробовать забрать у него титул. Это отличный старт для чего-то большого.

Многие крутые ребята в прошлом говорили о своём наследии, я тоже думаю об этом и хочу, чтобы меня запомнили тем, кто не боялся драться с кем-либо. Если я выиграю этот бой, у большого парня на его арене, то я докажу всем, и себе в том числе, что вхожу в топ-5 бойцов", — цитирует Спенса BoxingScene.