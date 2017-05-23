Роуч: никогда не видел столь ужасных спаррингов Пакьяо

Фредди Роуч, тренер чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО), заявил, что в процессе подготовки к поединку с Джеффом Хорном его подопечный не показывает нужных кондиций.

«Мы далеки от оптимальной формы. Те пять раундов спарринга, которые я видел, были худшие, которые я когда-либо видел в его исполнении. Второй день спаррингов не был продолжительным, я не ожидал, что всё сложится хорошо.

Мэнни не побеждал нокаутом очень давно, и в спаррингах он должен был показать, что хочет нокаутировать соперника. Но теперь я не могу ничего предугадать, я не знаю", — приводит слова Роуча BoxingScene.

Поединок между Хорном и Пакьяо пройдёт 2 июля в Брисбене.