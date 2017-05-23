Гилберто Рамирес проведёт бой с Джесси Хартом

Чемпион мира во втором среднем весе Гилберто Рамирес (35-0, 24 КО) свой следующий поединок проведёт против небитого американца Джесси Харта (22-0, 18 КО). Об этом сообщает Boxingtalk со ссылкой на промоутера мексиканца Боба Арума.

Гилберто Рамирес предыдущий поединок провёл в апреле этого года против украинца Макса Бурсака (33-5-1, 15 КО), одержав над ним убедительную победу единогласным решением судей. Для мексиканца это была первая защита титула.

Что касается Харта, то его предыдущее выступление датировано также апрелем 2017 года, когда он нокаутировал Алана Кампу (16-3, 11 КО), завоевав таким образом региональный титул во втором среднем весе WBO NABO.