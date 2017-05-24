Бой Бриггс — Окендо отменён

Бой между Шенноном Бриггсом и Фресом Окендо за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA официально отменён, об этом сообщает Fightnews. Таким образом, вопрос о возможном переносе даты поединка отпал. Стоимость билетов, купленных зрителями, возвращается им организаторами поединка.

Бой между экс-чемпионом Бриггсом и Окендо должен был состояться 3 июня во Флориде, тем не менее проваленный американцем допинг-тест не позволит ему побороться за титул. В организме 45-летнего боксёра был обнаружен завышенный уровень тестостерона.