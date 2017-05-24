Валуев: думаю, что Кличко не уйдёт просто так

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев поделился впечатлениями от недавнего поединка между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.

«Мне удалось посмотреть этот бой, и, на мой взгляд, он получился отменным. Зрители получили то, что хотели. Правда, я ожидал, что Владимир победит. На мой взгляд, причина поражения кроется в том, что кондиции уже не те, мягко говоря. Соперник почти вдвое моложе. Поэтому к концу поединка, несмотря на практику, молодость и сила превзошли опыт. И Джошуа всецело воспользовался своим молодым возрастом.

Но он победил не только за счёт этого. Давно известно, что Кличко неудобно драться с высокорослыми боксерами. И ещё ему неудобно драться с теми, кто любит большое количество времени проводить в клинчах. Владимир любит работать либо в клинче, либо держать соперника на расстоянии, но с Джошуа такое не прошло.

Ушло ли время Владимира? Думаю, он просто так не уйдёт. Пока будут светить какие-то деньги, он будет продолжать карьеру. Что касается реванша, не знаю, прописано ли это в контракте, ну и, конечно, немаловажно согласие самого Джошуа», — сказал Валуев в интервью изданию «Советский Спорт».