Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Валуев: думаю, что Кличко не уйдёт просто так

24 мая 2017, среда. 01:07. Бокс/ММА

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев поделился впечатлениями от недавнего поединка между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.

«Мне удалось посмотреть этот бой, и, на мой взгляд, он получился отменным. Зрители получили то, что хотели. Правда, я ожидал, что Владимир победит. На мой взгляд, причина поражения кроется в том, что кондиции уже не те, мягко говоря. Соперник почти вдвое моложе. Поэтому к концу поединка, несмотря на практику, молодость и сила превзошли опыт. И Джошуа всецело воспользовался своим молодым возрастом.

Но он победил не только за счёт этого. Давно известно, что Кличко неудобно драться с высокорослыми боксерами. И ещё ему неудобно драться с теми, кто любит большое количество времени проводить в клинчах. Владимир любит работать либо в клинче, либо держать соперника на расстоянии, но с Джошуа такое не прошло.

Ушло ли время Владимира? Думаю, он просто так не уйдёт. Пока будут светить какие-то деньги, он будет продолжать карьеру. Что касается реванша, не знаю, прописано ли это в контракте, ну и, конечно, немаловажно согласие самого Джошуа», — сказал Валуев в интервью изданию «Советский Спорт».

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Кличко Николай Валуев Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
24 мая 2017, среда
01:07 Валуев: думаю, что Кличко не уйдёт просто так
00:52 Бой Бриггс — Окендо отменён
00:11 Арум: бой Джошуа — Кличко был лучшим со времён боя Льюис — Вит. Кличко
23 мая 2017, вторник
23:30 Гилберто Рамирес проведёт бой с Джесси Хартом
22:26 Роуч: никогда не видел столь ужасных спаррингов Пакьяо
21:28 Спенс: побив Брука, я докажу, что вхожу в топ-5 бойцов
20:39 Гроувз: бой с Чудиновым — лучшая возможность завоевать титул
19:53 Санчес: когда Головкин сменит вес, Джейкобс будет лидером дивизиона
19:04 Джошуа — Кличко: Владимир, уходи на мажорной ноте
17:27 Белфорт продолжит карьеру после ухода из UFC
16:58 Арум: Пакьяо хочет, чтобы деньги за бой с Кроуфордом оправдывали риск
16:37 Карлос Такам может сразиться с Кубратом Пулевым за титул IBF
15:09 Головкин побывал в гостях у Ковалёва
14:13 Бронер заключён под стражу за неуважение к суду
13:02 У Алексея Папина сменился соперник за неделю до боя
11:59 Шлеменко: думаю, Исмагулов победит Дивнича в бою за титул M-1
11:26 Хан: очень мало бойцов способны собрать стадион «Уэмбли», и я один из них
10:30 Расселл-младший: если не получу объединительный бой, перейду в более тяжёлый вес
10:14 Хуан Мануэль Маркес по-прежнему намерен провести бой в июле
09:25 WBA подтвердила, что Бриггс провалил допинг-тестирование
00:57 На турнире по тайскому боксу бойцы одновременно отправили друг друга в нокдаун
22 мая 2017, понедельник
23:53 Мейвезер-младший: май и сентябрь — мои месяцы
22:23 Генри: Мейвезер может не понимать, как Макгрегор хорош
21:55 Джошуа: возьмите меня в андеркард боя Мейвезер — Макгрегор
20:57 Санчес: Келл Брук временами слишком смел
19:56 Грувз: бой с Ф. Чудиновым может быть моим последним
18:47 Дува: Баррера был прав — у Бетербиева до сих пор нет контракта на бой
17:23 Мейвезер: Макгрегор подписал контракт? Я свяжусь с командой, и мы всё обсудим
17:08 Рубенилтон Перейра сразится с Орозбеком Мариповым на турнире M-1 Challenge 78
14:57 Фрэнки Гэвин вернётся на ринг 3 июня
14:10 Кроуфорд: Пакьяо — единственный соперник, бой с которым я действительно хочу
13:10 Брук: после победы над Спенсом хочу провести объединительный бой с Турманом
11:57 Хан расстроен решением WBC исключить его из рейтингов
11:09 Флорес готов заменить Бриггса в бою за титул WBA с Окендо
10:47 Санчес: я не хочу видеть 50-ю победу Мейвезера в бою с Макгрегором
09:56 Мейвезер-младший не будет спешить организовывать Дэвису встречу с Ломаченко
01:00 Шеннон Бриггс провалил допинг-тест
21 мая 2017, воскресенье
23:49 Промоутер ONE: не подписал бы Макгрегора — он бросит бутылку, и меня посадят
21:48 Габдуллин: никакого личного конфликта с Хирамагомедовым у меня не было
21:34 Вудли: Сен-Пьер должен драться со мной, выбрать Биспинга — трусливый ход
20:31 Ф.Емельяненко: лично буду следить за ситуацией с избиением Габдуллина
19:31 Брук: Головкин уже не в расцвете, но он нокаутирует Альвареса
18:56 Мейвезер-младший: если буду драться, то на 90 % с Макгрегором
17:03 Влодарчик: я могу быть лучше
16:23 Уайлдер: я владею главным поясом, но мне нужны и другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что теперь делать Владимиру Кличко?
Архив →
© championat.com, 2000–2017