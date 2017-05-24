Нурмагомедов: UFC очень хорошо заработает на моём бое с Макгрегором

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов уверен, что руководство организации хочет вывести его на бой с чемпионом лёгкого веса Конором Макгрегором.

«Это ошибочное мнение. Честно сказать, я раньше тоже это мнение разделял. Но сейчас это не так. Титульный бой мне дали, но это была моя вина, что он не состоялся, а не Дэны Уайта. Они очень сильно хотят, чтобы я подрался за временный титул, выиграл его и дальше сражался за настоящий с Конором. Потому что они знают, что это будет успешный, громкий бой. Они на этом бое очень хорошо заработают», — цитирует Нурмагомедова Allboxing.