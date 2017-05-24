Биспинг: скажу Уайту, что он должен мне бой с Сен-Пьером

Чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг не теряет надежд провести бой с Жоржем Сен-Пьером, хотя UFC отказалась от планов на него.

«Я знаю, что они пытаются отменить бой с Сен-Пьером, и, как я понимаю, его не будет. Я с ними ещё этого не обсуждал. Как я понимаю, Жорж хочет драться со мной, а я с ним. UFC передумали или устали ждать. Хотя, по-моему, боя в июле в любом случае не было бы. Я с самого начала об этом слышал.

Теперь говорят, что UFC хочет устроить бой в июле, но моё колено не восстановится к тому времени. Сен-Пьер не готов драться до октября-ноября. Для меня это идеальный срок, но UFC хочет, чтобы я дрался, а в ином случае они устроят бой за временный титул.

Когда я встречусь с Дэной Уайтом, скажу ему: «Ты должен мне бой с Сен-Пьером». Мы договорились. Я дрался со всеми, с кем меня ставили. Был солдатом UFC. Так что ещё посмотрим", — цитирует Биспинга MMA Fighting.