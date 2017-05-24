Бивол: для меня большая честь выйти на ринг в рамках боя Ковалёв — Уорд

Российский боксёр Дмитрий Бивол владеющий титулом временного чемпиона мира WBA в категории полутяжёлого веса, рассказал об ожиданиях от боя с американца Седриком Агнью, который состоится 7 июня в Лас-Вегасе в рамках турнира, главным событием которого станет матч-реванш между чемпионом мира по версиям IBF/IWBA/WBO в полутяжёлом весе Андре Уордом и Сергеем Ковалёвым.

«Седрик Агнью — это самый известный соперник из всех, с кем мне приходилось боксировать до настоящего времени. Он опытный боец с хорошей защитой. Реванш Ковалёва и Уорда — самый важный бой в полутяжёлом весе сейчас, и для меня большая честь выйти на ринг в рамках этого события. Я очень мотивирован и рад такому развитию моей карьеры. Конечно же, я хочу продемонстрировать свои навыки в мекке профессионального бокса Лас-Вегасе и появиться на одном из лучших телеканалов США — HBO», — приводит слова Бивола официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».