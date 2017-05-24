Тайсону Фьюри не вернут лицензию до слушания по антидопинговому делу

Британский совет по боксу (BBBoC) не вернёт бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри боксёрскую лицензию до тех пор, пока он не решит свои проблемы с Британским антидопинговым агенством (UKAD). Ранее UKAD обвинил Фьюри в употреблении запрещённых веществ, однако слушание по его делу до сих пор не состоялось и в мае было перенесено на неопределённый срок.

«BBBoC ждёт исхода слушания UKAD, и до тех пор его действие его лицензии будет приостановлено. Затем BBBoC выслушает позицию мистера Фьюри», — сообщил генеральный секретарь BBBoC Роберт Смит Press Association Sport.

Ранее Фьюри выражал намерение вернуться на ринг ближайшим летом, но теперь, скорее всего, не сможет сделать этого.