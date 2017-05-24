Котто и Камегаи сразятся 26 август за титул WBO в первом среднем весе

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Мигель Котто (40-5, 33 КО) следующий поединок проведёт против японца Йосихиро Камегаи (27-3-2, 24 КО). Бой пройдёт 26 августа в Лос-Анджелесе, на кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO, сообщает Manila Bulletin.

«Я очень рад вернуться и показать фанатам высокий уровень. Камегаи отличный, жёсткий боец, но я буду готов ко встрече с ним. Не могу дождаться начала тренировок и возвращения на ринг», — заявил Котто.