Фергюсон: Нэйт Диас, ты просто клоун, подделка

Боец лёгкого дивизиона UFC Тони Фергюсон раскритиковал Нэйта Диаса за нежелание драться с ним.

«Не знаю, в чём его проблема. Я понимаю, он хочет сказать: „Макгрегор, я не стану делать за тебя чёрную работу“. Но если ты боец этой организации и говоришь, что лучше поездишь на велосипеде или сделаешь что-то ещё, чем станешь драться, то это мило. Очень мило.

Я жёсткие боец потому, что деньги не сделали меня мягким. А если бы сделали, я не забыл бы, откуда я. Есть место, которое ты должен представлять. И сейчас человек бросает тебе вызов, а ты не ставишь подпись. Ты просто клоун. Подделка", — цитирует Фергюсона MMA Fighting.