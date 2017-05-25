Леонард: бой Мейвезер — Макгрегор напоминает поединок Али — Иноки

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Шугар Рэй Леонард сравнил поединок Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора с боем Мохаммеда Али и японского рестлера Антонио Иноки. Однако бой Али и Иноки проходил по гибридным правилам, бывшим предшественниками MMA.

«Финансово бой будет успешен. Он интригует, напоминает мне встречу Мохаммеда Али с Иноки, тогда мне это понравилось. Но они решили драться по правилам бокса, и Мейвезер выиграет с опущенными руками. Но если Макгрегору удастся попасть...» — цитирует Леонарда Telegraph.