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Майки Гарсия пригласил Конора Макгрегора поработать в боксёрском зале

25 мая 2017, четверг. 11:17. Бокс/ММА

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсия пригласил чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора поработать с ним в боксёрском зале. Макгрегор планирует боксёрский поединок против Флойда Мейвезера-младшего.

«Если он хочет попробовать себя в боксе — я помогу ему. Если он серьёзно хочет боксировать на чемпионском уровне, то мне это интересно. Он знает бокс на уровне MMA, но это не уровень чемпионов по боксу. Он иногда наносит удары на разных уровнях. Может попробовать провести удар Супермена против меня на ринге», — приводит слова Гарсии Fighthub.

Источник: Fighthub Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор
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