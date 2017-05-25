Камегаи: я дам Котто жёсткий бой

Японский боксёрЙосихиро Камегаи не намерен пасовать перед именитым Мигелем Котто, который станет его следующим соперником на профи-ринге. 26 августа в Лос-Анджелесе эти боксёры сразятся за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.

«Я полностью осознаю, против кого мне предстоит выйти на ринг, но послужной список Котто и его история не будут иметь никакого значения, когда мы встретимся лицом к лицу. Я с нетерпением жду возможности показать болельщикам агрессивный поединок, что они уже видели прежде, и завершить бой с поднятой рукой победителя», — цитирует Камегаи BoxingScene.