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Камегаи: я дам Котто жёсткий бой

25 мая 2017, четверг. 15:35. Бокс/ММА

Японский боксёрЙосихиро Камегаи не намерен пасовать перед именитым Мигелем Котто, который станет его следующим соперником на профи-ринге. 26 августа в Лос-Анджелесе эти боксёры сразятся за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.

«Я полностью осознаю, против кого мне предстоит выйти на ринг, но послужной список Котто и его история не будут иметь никакого значения, когда мы встретимся лицом к лицу. Я с нетерпением жду возможности показать болельщикам агрессивный поединок, что они уже видели прежде, и завершить бой с поднятой рукой победителя», — цитирует Камегаи BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Мигель Котто WBO
Новости. Бокс/ММА
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