M-1 Challenge 78: Дивнич и Исмагулов показали одинаковый вес

В Оренбурге состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира M-1 Challenge 78, главным событием которого станет бой за вакантный титул в лёгком весе между россиянами экс-чемпионом организации Максимом Дивничем (13-2) и Дамиром Исмагуловым (8-2).
Дивнич и Исмагулов показали одинаковый вес — 70,2 кг, сообщает корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев.
Результаты взвешивания
Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе
Максим Дивнич (13-2) 70,2 кг — Дамир Исмагулов (8-2) 70,2 кг.