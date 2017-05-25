Исмагулов: путь к титульному бою был долгий

Претендент на чемпионский титул M-1 Challenge в лёгком весе россиянин Дамир Исмагулов (8-2) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против своего соотечественника Максима Дивнича (13-2), встреча с которым пройдёт 26 мая в Оренбурге.

«У меня будет целая армия болельщиков в Оренбурге. Чего я могу бояться? Я дерусь в родном городе при потрясающей поддержке. Я выйду и сделаю свою работу, а после… На всё воля всевышнего.

Путь к титульному поединку был долгий. Несколько раз чемпионский бой срывался. Я себя чувствую спокойно, потому что за моими плечами достаточно много боёв, и всё, что мне нужно делать, — это делать свою работу. Если получится забрать пояс, будет очень хорошо, если же нет, то будем работать дальше. Но настрой у меня хороший, нацелен на победу", — цитирует Исмагулова корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев.