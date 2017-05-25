Дивнич: Исмагулов бьётся дома? Мы дерёмся не на кухне, а в рейдже, все равны

Экс-чемпион M-1 Challenge в лёгком весе россиянин Максим Дивнич (13-2) не считает, что его оппонент по титульному бою Дамир Исмагулов (8-2) будет иметь какое-либо преимущество в связи с тем, что он бьётся в родном Оренбурге.

«Отлично себя чувствую. Я ни разу не бился пять раундов по пять минут, потому что просто не довожу дело до судейского решения. Я готов ко всему, хоть пять, хоть 10 раундов.

Хотел бы заострить внимание на том, что Дамир говорит о том, что он бьётся дома. Но я так не считаю. Мы дерёмся не у него на кухне, а в рейдже. Поэтому здесь все в равных условиях.

После боя я с удовольствием приду к нему домой, познакомлюсь с его родными, попробую бешбармак. Аналогично приглашаю Дамира к себе домой. Но сейчас у нас бой, и мы оба озадачены одной целью — победить", — цитирует Дивнича корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев.