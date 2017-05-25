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Брэндон Риос вернётся в ринг 11 июня

25 мая 2017, четверг. 21:20. Бокс/ММА

Экс-чемпион мира в лёгком весе Брэндон Риос (33-3-1, 24 КО) возвращается в ринг после 18 месяцев простоя. Об этом сообщает BoxingScene. Свой следующий поединок американец проведёт против мексиканца Аарона Эрреры (32-6-1, 21 КО). Событие состоится в рамках вечера бокса в Ланкастере (штат Калифорния).

Риос последний раз появлялся в ринге в ноябре 2015 года, когда проиграл техническим нокаутом Тимоти Брэдли (33-2-1, 13 КО). Что касается Эрреры, то он предыдущий раз выступал в марте этого года, когда одолел малоопытного Марио Альберто Круса (5-3, 1 КО).

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
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