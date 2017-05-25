Котто может продолжить карьеру после 2017 года

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто (40-5, 33 КО) ранее не раз заявлял, что 2017 год станет последним в его профессиональной карьере. Тем не менее после заключения соглашения о сотрудничестве с промоутерской компанией «Goden Boy» 36-летний пуэрториканец рассматривает вариант продолжить выступления и в следующем году.

«У меня есть соглашение с „Goden Boy“ до конца года, но мы рассматриваем вариант расширения сотрудничества на 2018 год. Что касается возможных боёв с Хуаном Мануэлем Маркесом или реваншем против Альвареса, то мы будем делать то, что подойдёт нам больше всего. У нас нет каких-либо предпочтений», -цитирует Котто BoxingScene.