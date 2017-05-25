Хирн: следующим соперником Джошуа, скорее всего, будет Кличко

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) сообщил, что следующим оппонентом британца, скорее всего, станет вновь Владимир Кличко (64-5, 53 КО).

«Информацию о следующем поединке Энтони Джошуа мы сообщим в течении трёх-четырёх недель, но, вероятнее всего, его соперником станет Владимир Кличко. Также мы обязаны провести бой с Пулевым, если не в этот раз, то в следующий», — приводит слова Хирна Daily Star.

29 апреля состоялся первый бой между Джошуа и Кличко, тогда британец победил техническим нокаутом в 11-м раунде.