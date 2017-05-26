Майки Гарсия и Эдриен Бронер могут провести бой летом

Чемпион мира в лёгком весе Майки Гарсия (36-0, 30 КО) и экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер (33-2, 24 КО) могут провести бой предстоящим летом, об этом сообщает BoxingScene со ссылкой на свои источники.

По имеющейся информации, команды боксёров уже определились с датой и местом проведения боя. Предполагается, что поединок состоится 29 июля в Бруклине и пройдёт в рамках первого полусреднего веса (до 63,5 кг).

Гарсия в последний раз появлялся в ринге в январе этого года, когда нокаутировал Деяна Златичанина. Что касается Бронера, то скандальный экс-чемпион в феврале 2017 года одержал противоречивую победу раздельным решением судей в поединке с Эдрианом Гранадосом.