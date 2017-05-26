WBA не желает быть причастной к бою Мейвезер — Макгрегор

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) не желает быть вовлечённой в организацию боя между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и звездой UFC Конором Макгрегором. Об этом сказал президент WBA Жилберто Мендоса.

«Я полагаю, что это будет лишь выставочный бой. Я не думаю, что это событие будет достаточно хорошим для бокса, чтобы быть санкционированным как официальный бой. Я считаю их обоих отличными спортсменами, но Флойд ушёл на покой, и если он захочет вернуться, есть отличные боксёры, с которыми он может сразиться и дать отличное шоу.

Я знаю, что этот бой может быть проведён, но хочу дать понять, что WBA не будет в этом участвовать. Мы уважаем обоих спортсменов, но если этот бой произойдёт, то должен быть проведён как выставочный», — цитирует Мендосу BoxingScene.