Брук: после победы над Спенсом я буду номером один в категории 147 фунтов

Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии IBF Келл Брук считает, что победа над Эрролом Спенсом сделает его лучшим боксёром в категории 147 фунтов. Поединок Брук — Спенс состоится 227 мая в Шеффилде.

«Победа над Эрролом Спенсом сделает меня бойцом номер один в полусреднем весе. Все знают, что я настоящий мужик. Я хочу, чтобы меня помнили как парня, который не уклонялся ни от одного из соперников и участвовал в великих битвах. Субботний бой будет таким, и я думаю, что он будет будет считаться одним из претендентов на звание боя года», — цитирует Брука BoxingScene.