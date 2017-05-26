Опрос: завершит ли карьеру Владимир Кличко?

«Чемпионат» открыл новый опрос, в котором читателям предлагается высказать своё мнение относительно будущего карьеры Владимира Кличко. Украинский супертяжеловес обещал принять решение относительно своего будущего до 27 мая.

29 апреля в Лондоне Кличко провёл поединок против британца Энтони Джошуа, от которого потерпел поражение техническим нокаутом в 11-м раунде. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям IBF/WBO/WBA Super. Предполагается, что осенью этого года между Кличко и Джошуа может быть проведён матч-реванш.

Принять учатие в опросе можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Завершит ли карьеру Владимир Кличко?