Балаев: если Батаев решил подать протест на итоги боя, это его дело

Чемпион ACB в полулёгком весе Марат Балаев, защитивший титул в недавнем бою с Адланом Батаевым, прокомментировал решение соперника подать протест на решение судей.

«Батаев после боя начал что-то там говорить про то, что это он выиграл. Я ему просто сказал, что мы с ним делаем одно дело. Он мне что-то про судей стал говорить. Я ему говорю: «Это решали судьи, а мы пахали и проливали пот одинаково. Я понимаю, что ты чувствуешь». Я на самом деле это чувствую, потому что мог оказаться на его месте. Непобедимых не бывает. Сегодня он, завтра я. Мне хотелось человека успокоить, войти в его положение. И вот я ему это всё говорю. А он мне: «Ты считаешь, что ты победил?» Я: «Конечно, победил». И он там повернулся и ушёл недовольный.

Если он подал апелляцию на пересмотр боя, это его дело. Пусть делает что хочет. Я ничего не буду делать. Пусть пересматривают что хотят. Я сел потом, посмотрел и увидел, что я бой действительно выиграл. И люди видят, что я бой выиграл. Мне вся Россия круглые сутки пишет, поздравляет. Процентов 10 только говорят, что победил Батаев. Но это его болельщики.

Когда бой закончился, пацаны меня посадили в машину. Поехали в одну больницу — там что-то не нашли. Поехали в другую. Потом в третью — нос смотреть: кровь текла, не останавливалась. По ходу перелом носа и отёк. То ли надрез делать, чтобы отёк прошёл, то ли ещё что-то. И всё это из-за одного того удара локтем снизу. Ездили в обычные государственные больницы. В одной меня хотели госпитализировать. Я: «Да на фиг мне это нужно». И поехал домой", — приводит слова Балаева «Фонтанка».