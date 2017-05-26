Лукас Браун узнал имя следующего соперника

Австралиец Лукас Браун (24-0, 21 КО), о возвращении которого в ринг стало известно совсем недавно, узнал имя своего будущего соперника. Им станет джорнимен Мэттью Грир (16-20, 13 КО). Поединок состоится 2 июня в Сиднее. Сам Браун с нетерпением ждёт своего возвращения, обещая победу нокаутом.

«Я счастлив вернуться в ринг, я оставался вне бокса более года, но продолжал тренироваться по шесть раз в неделю. 2 июня я вернусь. Я давно не выступал в Сиднее и хочу показать хорошее шоу. Я нокаутирую Грира, да, он боксировал с Джеймсом Тони и Шенноном Бриггсом, но он может не рассчитывать на победу, потому что я нокаутирую его.

Это отличный бой для меня после такого простоя, я верю в то, что я лучший нокаутёр в супертяжёлом весе", — приводит слова австралийца Fightnews.