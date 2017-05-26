Рой Нельсон подписал контракт с Bellator

Известный боец смешанных единоборств Рой Нельсон, выступавший последние семь лет под эгидой UFC, подписал контракт с Bellator, об этом сообщает MMA Fighting.

Ожидается, что в ближайшие дни информацию об этом подтвердят и в самой организации. Таким образом, последним выступлением Нельсона в UFC стал апрельский поединок против Александра Волкова, в котором он уступил единогласным решением судей.

Всего же на счету Нельсона в UFC 19 поединков (9 побед). За годы, проведённые в промоушне, боец бился с такими соперниками, как Стипе Миочич, Антонио Силва, Дэниел Кормье, Алистар Оверим, Марк Хант, и другими.