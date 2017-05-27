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Мейвезер-младший: Макгрегор всегда побеждал в стойке

27 мая 2017, суббота. 09:27. Бокс/ММА

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший заявил, что не станет недооценивать Конора Макгрегора, несмотря на то, что бой с ним будет дебютом ирландца на боксёрском ринге.

«Это боксёрский матч, а Макгрегор отлично дерётся в стойке, этого у него не отнять. Макгрегор проигрывал только в партере. Когда он дрался в стойке — всегда побеждал. Он мощно бьёт, он крутой соперник, как и я, и мы должны выйти и дать фанатам то, что они хотят видеть: развлечение», — приводит слова Мейвезера-младшего Boxing Scene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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