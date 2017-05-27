Showtime: цель — провести бой Мейвезер – Макгрегор в начале осени

Вице-президент телеканала Showtime Стивен Эспиноса заявил, что бой Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора намечен на начало осени.

«Назначение даты — вопрос того, как долго будет заключаться сделка. UFC и Конору потребовалось много времени, чтобы договориться о его выступлении. Теперь начались переговоры стороны Флойда с UFC и Конором. Если сложится, вы увидите этот бой в конце года. Если мы быстро обо всём договоримся, бой будет в начале осени. Это наша цель», — цитирует Эспиносу MMA Fighting.