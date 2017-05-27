Грувз: чувствую, что я лучше Карла Фроча и Баду Джека

Сегодня, 27 мая, в Шеффилде Джордж Грувз (25-3, 18 КО) предпримет четвёртую в карьере попытку завоевать титул чемпиона мира. Три предыдущих шанса он упустил в боях с Карлом Фрочем (дважды) и Баду Джеком.

В преддверии поединка с Фёдором Чудиновым (14-1, 10 КО) британец заявил, что по-прежнему считает себя лучше Фроча или Джека.

«Поможет ли мне сегодня то, что я дерусь в андеркарде? Честно говоря, да, на меня не будет оказываться такого давления. Мне не надо будет думать о том, насколько удачным получилось шоу или о том, как продавались билеты. Это просто очередной бой.

Что касается моих предыдущих титульных боёв, то я по-прежнему чувствую, что я лучше Карла Фроча и Баду Джека. Завоевав чемпионский титул, я докажу, что являюсь одним из лучших бойцов во втором среднем весе», — цитирует Грувза BoxingScene.