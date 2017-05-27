Спарринг-партнёр Харитонова в срочном порядке покинул тренировочный лагерь

Чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алим Набиев, выполнявший роль спарринг-партнера Сергея Харитонова, досрочно покинул его тайский лагерь. Как сообщает пресс-служба клуба Vityaz Fight, представителями которого являются оба бойца, отбытие связано с истечением срока визы и необходимостью оформления китайской визы, которая понадобится бойцу для въезда в страну ради участия в турнире Kunlun Fight.

Напомним, что турнир Kunlun с участием Набиева состоится 28 июня в городе Санья, а турнир М-1 Global с участием Харитонова состоится в Харбине 15 июня.