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Тренер Брука: у Спенса есть храбрость, но нет нужного мастерства

27 мая 2017, суббота. 16:59. Бокс/ММА

Доминик Ингл, тренер чемпиона мира в полусреднем весе Келла Брука (36-1, 25 КО), заявил, что у претендента на титул Эррола Спенса нет достаточно мастерства, чтобы одолеть британца.

«Брук всегда говорил о том, что у него есть мечта сразиться на футбольной арене. Надо помнить, что когда сбывается мечта одного, для второго этот день превращается в ночной кошмар. Бой с Бруком для Спенса станет кошмаром.

Для нас не будет никаких проблем. Он приехал сюда с уверенностью в себе, но, как по мне, это выглядело так, будто его заставили выйти на такой поединок. У Спенса есть достаточно храбрости, чтобы выйти в ринг против Келла Брука, но у него нет нужного мастерства для победы», — цитирует Ингла BoxingScene.

Поединок за титул IBF в полусреднем весе между Келлом Бруком и Эрролом Спенсом состоится сегодня, 27 мая, в Шеффилде.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Келл Брук
Новости. Бокс/ММА
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