Котто ответил критикам, которые советуют ему завершить карьеру

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто подверг критике тех своих коллег, которые советуют ему повесить перчатки на гвоздь.

«Я слышал, что некоторые призывают меня завязать с профессиональной карьерой. Я никогда не думал об их карьерах и никогда ничего им не советовал. Я никогда не вмешивался ни в чьи дела, и мне не нравится, когда мне говорят такое. Я советую всем сосредоточиться на своих делах. Я сам решу, когда мне стоит закончить боксировать.

Я расстроен, что такое вообще происходит, потому что я никогда не приму подобную наглость от кого-либо.

Если я продолжаю боксировать, значит, я считаю, что это в интересах моей семьи. Слава — это не то, что меня сейчас интересует, но у меня осталась пара незавершённых дел на ринге», — цитирует Котто BoxingScene.