Хирн: бой с Ханом по-прежнему остаётся нашей главной целью Брука

Британский промоутер Эдди Хирн отметил, что его подопечный Келл Брук, который сегодня, 27 мая будет защищать титул чемпиона мира в бою с Эрролом Спенсом, нацелен на встречу с Амиром Ханом и Китом Турманом.

«Конечно, сейчас все наши мысли о бое со Спенсом, но бой с Ханом по-прежнему остаётся нашей главной целью. Победа сделает Келла звездой, но я знаю, что он также хочет боя с Китом Турманом, чтобы объединить пояса. Посмотрим, что у нас получится», — приводит слова Хирна Sky Sports.

Кит Турман владеет титулом чемпиона мира по версии WBC.