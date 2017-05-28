Келл Брук уступил титул чемпиона мира по версии IBF Эрролу Спенсу

Британец Келл Брук в 12-раундовом поединке в британском Шеффилде уступил американцу Эрролу Спенсу техническим нокаутом в 11-м раунде. Брук вынужден был отказаться от продолжения поединка из-за травмы глаза.

Таким образом, британец не сумел защитить титул чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 66,68 кг. На счету Брука теперь 36 побед (25 — нокаутом) и два поражения. Эррол Спенс стал чемпионом мира впервые в карьере. В его активе теперь 22 победы (19 — нокаутом) и ни одного поражения. Кроме того, его серия досрочных побед длится уже девять матчей.

Фото, выложенное Эрролом Спенсом после боя, можно посмотреть в «Твиттере».