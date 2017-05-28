Сын Кости Цзю выиграл свой пятый бой, победив австралийца Фитцсиммонса

Австралийский боксёр среднего веса Тим Цзю (5-0, 3 KO), сын бывшего чемпиона мира Кости Цзю, одержал пятую победу на профессиональном ринге. Цзю-младший нокаутировал в третьем раунде своего соотечественника Адама Фитцсиммонса (2-2).

Цзю-младший дебютировал на профессиональном ринге в декабре прошлого года и успел провести четыре боя, три из которых прошли в Австралии. Лишь однажды он не смог завершить поединок досрочно.

В своём четвёртом бое 6 мая Цзю-младший во втором раунде нокаутировал самоанского боксёра Ивану Сиау (3-7-1, 3 КО).