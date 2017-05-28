Салидо досрочно победил Переса

Орландо Салидо (44-13-4, 31 КО) одержал первую победу за последние два года. На вечер бокса в родном для себя городе Сьюдад-Обрегон опытный мексиканец победил колумбийца Аристидеса Переса (30-10-2, 16 КО).

По ходу боя Салидо испытывал проблемы и даже побывал в нокдауне в третьем раунде, тем не менее со временем ему удалось взять под контроль происходящее в ринге и заставить сдаться оппонента уже в восьмой трёхминутке.

Отметим, что первоначально Салидо должен был провести бой с Амфоном Сурийо (18-2, 14 КО), однако у того возникли проблемы с получением визы и он не смог покинуть Таиланд. Перес согласился на встречу с Салидо за несколько дней до проведения вечера бокса.

Что касается Орландо, то для него это стало первым выступлением с июня 2016 года, тогда его зрелищный бой с Франсиско Варгасом завершился вничью.