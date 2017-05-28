Маркес: прежде чем драться со мной, Котто должен пройти Камегаи

Экс-чемпион мира Хуан Мануэль Маркес ответил другому бывшему чемпиону — Мигелю Котто, который посоветовал мексиканцу скорее определиться с тем, хочет ли он организации их очной дуэли.

«Я всегда держу в уме то, что идёт первым. Перед возможным боем с Котто у меня запланирован поединок-возвращение. Это первая задача. У Котто же есть встреча с Камегаи.

Я не могу говорить о Котто сейчас, ведь я готовлюсь к другому бою. Я ответственный и дисциплинированный, я думаю, что одержу победу, а уж потом мы поговорим о бое с Мигелем. Я ему говорил, что сперва мы должны думать о наших ближайших оппонентах. Он должен победить Камегаи, а я должен выиграть свой бой, ведь мы не знаем, что может произойти. Возможно, для кого-то следующий бой сложится неудачно», — цитирует мексиканца BoxingScene.