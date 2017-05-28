Вит. Кличко: если бы не тот апперкот, Владимир бы выиграл у Джошуа

«Вечный» и почётный чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Виталий Кличко заявил, что его брат не сумел добиться победы в бою с Энтони Джошуа только из-за пропущенного апперкота в 11-м раунде, который, по сути, и решил исход той встречи.

«Владимир был готов физически, его передвижения не давали Джошуа прицелиться. Он порхал как бабочка, не уставал и был готов на все 12 раундов. Володя был готов и физически и технически.

Если бы только не тот апперкот, он пропустил его, потому что на средней дистанции этого удара не было видно. Джошуа пользовался этим ударом не раз, это его коронный приём. Где была ошибка? Сложно сказать. Наверное, звёзды в эту секунду сошлись так, если бы не этот удар, Владимир бы выиграл этот бой как минимум по очкам", — рассказал Виталий Кличко в эфире программы «Большой бокс» на телеканале «Интер».