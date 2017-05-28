Спенс: в бою с Бруком я был не очень хорош

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (22-0, 19 КО) прокомментировал своё выступление в титульном бою с Келлом Бруком (36-2, 25 КО), подчеркнув, что это был не лучший его поединок.

«Это было сложнее, чем я ожидал. Я не был достаточно резок сегодня, думаю, что на мне сказались девять месяцев вне ринга. Но я сегодня многое доказал. Могу ли я держать удар? Конечно могу, я ещё могу и хорошенько ответить.

Но всё-таки, я сегодня не был хорош, были ошибки как в защите, так и в атаке. Я отдаю должное и Бруку. Он настоящий чемпион. Келл дал мне возможность бороться за титул, и я благодарен ему за это", — приводит слова американца BoxingScene.