Российский боец смешанных единоборств Рамазан Эмеев подписал контракт с UFC, об этом сообщил он сам посредством своей страницы в «Инстаграм».

«С радостью сообщаю, что подписал мой первый UFC контракт. Спасибо ММА менеджмент», написал Эмеев.

В последние годы Эмеев выступал в M-1 Global. Рамазан являлся чемпионом этой организации в среднем весе. Предыдущий свой поединок боец провёл 9 декабря 2016 года на турнире M-1 Challenge 73 в Назране. Тогда ему удалось решением большинства судей одолеть Анатолия Токова.