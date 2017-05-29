Индонго отказался драться с Липинцом и оставил пояс IBF вакантным

Намибиец Джулиус Индонго решил отказаться от титула чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBF, чтобы не проводить его защиту в бою с Сергеем Липинцом. Вместо этого Индонго сразится с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом.

«Боя с Индонго не будет, он будет драться с Теренсом Кроуфордом. Нам же IBF назначит соперника. Мы планируем, что бой состоится в августе», — рассказал менеджер Липинца Алекс Вайсфельд в интервью ТАСС.

Липинец является обязательным претендентом на пояс IBF. Индонго завоевал его в декабре 2016 года, когда нокаутировал Эдуарда Трояновского.