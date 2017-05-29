Рябинский: вины Поветкина нет ни в одной из историй, связанных с допингом

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что Александрр Поветкин не виновен ни в одной из историй, связанных с допингом.

В начале марта WBC отстранил Поветкина на неопределённый срок за неоднократное нарушение антидопинговых правил и оштрафовал на $ 250 тыс. 21 мая россиянин должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе, но в его допинг-пробе были обнаружены следы мельдония, а в декабре перед боем за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном стало известно о содержании в допинг-пробе спортсмена остарина. В прошлом месяце россиянин оспорил решение WBC.

«Было проведено внутреннее расследование. Мы полностью разобрались с мельдонием и готовы полностью доказать, что Поветкин в запрещённый период мельдоний не принимал. На эту тему идёт суд в Нью-Йорке, и мы этот суд должны выиграть.

Про остарин проведено внутреннее расследование, нет никаких претензий к команде. Есть другая история, о которой я не могу пока рассказывать, так как она не до конца подтверждена. Сейчас она в процессе экспертизы. Если эта история подтвердится, то я расскажу, как всё получилось. Но я говорю точно: Поветкин невиновен ни в той, ни в другой истории», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».