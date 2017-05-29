Ковалёв готовится к реваншу с Уордом с российским тренером по физподготовке

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв нанял российского тренера по физподготовке в свою команду. Сейчас Ковалёв в США готовится к реваншу с чемпионом мира WBA/WBO/IBF Андре Уордом.

«Состав команды прежний, за исключением тренера по физподготовке. С Александром Михайловичем работаем впервые. Одно могу сказать, что мне нравится его профессионализм. Осталось дождаться 17 июня, и все увидим результат наших трудов», — приводит слова Ковалёва ТАСС.

Ковалёв и Уорд сразятся 17 июня в Лас-Вегасе.