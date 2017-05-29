Густафссон: мне не нравится Джонс, я не считаю его чемпионом

Боец смешанного стиля Александер Густафссон выразил антипатию к экс-чемпиону UFC в полутяжёлом весе Джону Джонсу. Густафссон встречался с Джонсом в сентябре 2013 года и проиграл единогласным решением судей.

«Мне он не нравится. Я считаю, что он лучший боец нашего дивизиона, лучший боец вне зависимости от веса — все это знают. Он ещё не проиграл ни одного боя и уничтожил всех соперников. Но как человек он мне не нравится и в моих глазах он не чемпион. Вот почему я всегда говорю, что надеюсь на победу Кормье в их поединке. Он достойный чемпион», — приводит слова Густафссона MMA Fighting.