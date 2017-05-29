Пакьяо поддержал введение военного положения в филиппинском регионе

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо поддержал решение президента Филиппин ввести военное положение в регионе Минданао. Такое решение было принято из-за угрозы со стороны исламской группировки. Правозащитники считают, что военное положение приведёт к нарушениям прав человека.

«Мы должны быть благодарны за то, что у нас есть сильный президент, который борется с этими проблемами. Я от всего сердца поддерживаю его решение. Я знаю президента, и он ненавидит обижать маленьких людей. Ему не нравится, когда ущемляют бедняков», — цитирует Пакьяо Boxing Scene.