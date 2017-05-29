Промоутер Ф. Чудинова: реванш с Грувсом указан в контракте

Умар Кремлев, промоутер боксёра Фёдора Чудинова, заявил, что россиянин по контракту имеет право на реванш с чемпионом WBA во втором среднем весе Джорджем Грувсом. 27 мая Чудинов проиграл Грувсу техническим нокаутом.

«Не угадали с планом на бой, но по судейским запискам Федя выиграл три раунда, а шестой, конечно, проиграл. Это бокс. Но мы два-три боя проведём, а потом реванш обязательно будет. Реванш указан в контракте. Либо в конце года, либо в начале следующего проведём матч-реванш. Подготовится по-другому, и Федя его пройдёт. Плюс простой без боёв сказался. Со здоровьем у Фёдора всё хорошо, проблем нет. Тренер остановил бой — и правильно сделал. Лучше подготовимся к реваншу», — цитирует Чудинова Allboxing.