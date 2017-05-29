Д. Кудряшов: хочется отквитаться за поражение от Дуродолы

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов заверил в своей мотивации на реванш с Оланреваджу Дуродолой. В ноябре 2015 года Кудряшов проиграл нигерийцу нокаутом.

«Драйв сохранился. Это было моё единственное поражение, и мне хочется отквитаться. Что касается поддержки, то ожидаю, что она будет большая.

Для меня большая радость, что я могу драться в реванше. Меня подъедало моё поражение, оно всегда неприятно. Но я детально разобрал всю ситуацию и сейчас готов выйти и сделать свою работу", — цитирует Кудряшова «Р-Спорт».