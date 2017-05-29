Ригондо: Флорес знает, что я не прощаю на ринге

Чемпион мира во втором легчайшем весе по версии WBA Гильермо Ригондо пообещал быть беспощадным к мексиканцу Мойзесу Флоресу.

«Я всё ещё не думаю, что меня ждёт бой. До него ещё месяц, а со мной столько всего случалось, другие соперники отказывались драться. Пока я первый раз не ударю Флореса, не поверю в этот бой.

Он говорит, что сделает со мной то и это, но пусть сперва со мной встретится, и посмотрим, как он себя поведёт… Все они одинаковые, а когда приходит момент истины, они знают — Ригондо не прощает", — приводит слова Ригондо Boxing Scene.