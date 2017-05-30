Масвидал: Биспинг — главный трус в UFC

Боец UFC Жорже Масвидал резко раскритиковал чемпиона средней категории Майкла Биспинга за то, что тот уклоняется от боя с Йоэлем Ромеро, занимающим первую строчку в рейтинге.

«Я говорю от имени людей, разочарованных обилием трусов в нашем спорте. Мне не надо произносить их имена, они постоянно избегают встреч с другими бойцами. Сучпинг (англ. Bitchping)? Да, о нём я и говорю. Но такой не только он, таких полно. Просто он, вероятно, среди них главный. Я не хочу даже говорить о нём, чтобы не делать его знаменитым. Пусть выйдет, выиграет пару боёв и сам сделает себе имя», — приводит слов Масвидала Bloody Elbow.